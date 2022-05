Serie A, pronta un’intesa da 140 mln per i diritti MENA (Di sabato 28 maggio 2022) La Lega Serie A sta valutando l’ultima offerta ricevuta da Abu Dhabi Media per i diritti televisivi nell’area del Medio Oriente e Nord Africa mentre riflette sull’opportunità di porre fine alla sua politica di streaming su YouTube e tornare a un tradizionale con un broadcaster. Lo riporta SportBusiness, ricordando che da inizio stagione le partite L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 28 maggio 2022) La LegaA sta valutando l’ultima offerta ricevuta da Abu Dhabi Media per itelevisivi nell’area del Medio Oriente e Nord Africa mentre riflette sull’opportunità di porre fine alla sua politica di streaming su YouTube e tornare a un tradizionale con un broadcaster. Lo riporta SportBusiness, ricordando che da inizio stagione le partite L'articolo

Advertising

acmilan : Wishing the best of luck, we're sure to see you back in #SerieATIM soon @CagliariCalcio, @GenoaCFC, @VeneziaFC_IT ??… - CalcioFinanza : #SerieA, pronta un’intesa da 140 milioni per i diritti in Medio Oriente e Nord Africa - sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A, pronta un’intesa da 140 mln per i diritti MENA: La Lega Serie A sta valutando l’ultima off… - loverofnothingx : Pronta a vedere finalmente questa serie - CryoSelf : @stanzaselvaggia Ma pensa a ballare che a scrivere di robe serie non sei ancora pronta -