Pallanuoto, Serie A1 2022: l’Ortigia travolge il Telimar nella bella e vola in Euro Cup! (Di sabato 28 maggio 2022) La post season della Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto maschile emette oggi, sabato 28 maggio, il penultimo verdetto: il quinto posto, che vale l’ultimo pass a disposizione per l’Euro Cup 2022-2023, va all’Ortigia, che supera nettamente, con lo score finale di 10-6, il Telimar nella bella di un infuocato derby siciliano con l’Europa sullo sfondo. In attesa della sfida tra Pro Recco e Brescia, che alle 20.00 assegnerà lo Scudetto, con le due formazioni già qualificate alla Champions League 2022-2023 assieme al Savona, terzo, l’Ortigia raggiunge così nella seconda competizione continentale della prossima stagione il Trieste, quarto. TABELLINOCC ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) La post season dellaA1 2021-dimaschile emette oggi, sabato 28 maggio, il penultimo verdetto: il quinto posto, che vale l’ultimo pass a disposizione per l’Cup-2023, va al, che supera nettamente, con lo score finale di 10-6, ildi un infuocato derby siciliano con l’pa sullo sfondo. In attesa della sfida tra Pro Recco e Brescia, che alle 20.00 assegnerà lo Scudetto, con le due formazioni già qualificate alla Champions League-2023 assieme al Savona, terzo,raggiunge cosìseconda competizione continentale della prossima stagione il Trieste, quarto. TABELLINOCC ...

