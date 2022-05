“Non sono solo”. Luigi Strangis insieme all’ex Amici. E i fan già sognano (Di sabato 28 maggio 2022) Luigi Strangis insieme ex Amici. sono trascorse già trascorse due settimane dalla finalissima del talent e dunque dalla vittoria del cantante. Che ora non solo si gode il successo e l’affetto dei fan ma ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Tra pochi giorni verrà rilasciato il suo primo EP, con brani già noti e alcuni pezzi inediti. E poi il primo tour. Luigi Strangis girerà l’Italia intera con una serie di date instore, durante le quali incontrerà per la prima volta il pubblico. “Ci siamo! Tra poco ci vedremo finalmente di persona. Vi aspetto in giro per l’Italia per abbracciarvi tutti, uno per uno, nessuno escluso”, ha detto su Instagram. Luigi Strangis insieme ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022)extrascorse già trascorse due settimane dalla finalissima del talent e dunque dalla vittoria del cantante. Che ora nonsi gode il successo e l’affetto dei fan ma ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Tra pochi giorni verrà rilasciato il suo primo EP, con brani già noti e alcuni pezzi inediti. E poi il primo tour.girerà l’Italia intera con una serie di date instore, durante le quali incontrerà per la prima volta il pubblico. “Ci siamo! Tra poco ci vedremo finalmente di persona. Vi aspetto in giro per l’Italia per abbracciarvi tutti, uno per uno, nessuno escluso”, ha detto su Instagram.ex ...

