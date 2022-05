Leclerc in pole a Monaco: prima fila tutta Ferrari con Sainz secondo (Di sabato 28 maggio 2022) Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel gp di Monaco davanti al compagno di squadra Sainz. Terzo posto per Perez, quarto Verstappen, solo ottavo Hamilton Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 maggio 2022) Charlesha conquistato laposition nel gp didavanti al compagno di squadra. Terzo posto per Perez, quarto Verstappen, solo ottavo Hamilton

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - Eurosport_IT : FERRARI REGALE A MONACO ?????? 14esima pole di Leclerc, davanti con Sainz in prima fila! Verstappen solo 4° 'bloccato… - sportface2016 : +++PANDEMONIO ROSSO A #MONTECARLO: POLE DI #LECLERC, SECONDO #SAINZ. #VERSTAPPEN QUARTO+++ #MonacoGP - Nick_cannonier : Comunque importante la pole per #Leclerc, come anche importante per Leclerc è vedere #Sainz secondo, terzo #Perez,… - atuputamadree : RT @fanpage: Charles Leclerc è in pole position nel Gp di Monaco per il secondo anno consecutivo. #MonacoGP -