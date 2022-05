"È il nostro candidato". Salvini fa questo nome: ecco chi corre per la Lombardia (Di sabato 28 maggio 2022) Attilio Fontana ancora candidato in Lombardia per le elezioni del 2023. A dare l'annuncio è Matteo Salvini che a Crema, a margine di un incontro elettorale, spiega: "Attilio Fontana è il nostro candidato alle regionali. È un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto il nostro appoggio". E ancora, per essere più specifico: "Per me Fontana può tornare ad essere uno dei migliori governatori. Se potessi decidere io oggi, ecco il candidato si chiamerebbe Attilio Fontana. Poi ovviamente siamo una squadra, ci sono altre persone da coinvolgere, però dobbiamo correre". Il riferimento sembra essere al centrodestra. Il leader della Lega deve fare i conti con gli alleati, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. I tre devono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Attilio Fontana ancorainper le elezioni del 2023. A dare l'annuncio è Matteoche a Crema, a margine di un incontro elettorale, spiega: "Attilio Fontana è ilalle regionali. È un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto ilappoggio". E ancora, per essere più specifico: "Per me Fontana può tornare ad essere uno dei migliori governatori. Se potessi decidere io oggi,ilsi chiamerebbe Attilio Fontana. Poi ovviamente siamo una squadra, ci sono altre persone da coinvolgere, però dobbiamore". Il riferimento sembra essere al centrodestra. Il leader della Lega deve fare i conti con gli alleati, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. I tre devono ...

