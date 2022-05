Distruggere i satelliti di Musk I piani cinesi contro Starlink

(Di sabato 28 maggio 2022) Alcuni ricercatori militaristarebbero spingendo il governo di Pechino affinché sviluppi delle capacità militari in grado di disattivare odi, la mega-costellazione della SpaceX di Elon. A riportarlo, il quotidiano South China Morning Post, secondo il quale la posizione degli studiosiindividuerebbe nella forte resilienza dell’infrastruttura del magnate sudamericano una seria minaccia alla sicurezza nazionale della Repubblica popolare. RicercatoriSpaceX A guidare il team di studiosisarebbe Ren Yuanzhen, ricercatore dell’Istituto di Pechino per il tracciamento e le telecomunicazioni della Forza di supporto strategico dell’Esercito popolare di liberazione, ...

TW_Bruce_Wayne : RT @GustavoMichele6: La Cina ritiene di dover poter distruggere i satelliti Starlink di Elon Musk | - vandoweb : Dove andremo a finire? - GustavoMichele6 : La Cina ritiene di dover poter distruggere i satelliti Starlink di Elon Musk | - amoroso_carmelo : Geopolitica spaziale. - ClickStringer : RT @Digital_Day: Al di là delle osservazioni dei satelliti, la Cina avrebbe già la disponibilità di tecnologie antisatellite, tra cui le mi… -

