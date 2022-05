Dark web, l’invasione della propaganda Isis in tutta Italia (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – Cresce sul Dark web la propaganda dell’Isis, come riporta anche Adnkronos. Dark web e Isis, l’Italia invasa propaganda, perquisizioni, controlli e sequestri. Così si snoda sul cosiddetto Dark web la propaganda dell’Isis, e la cosa ha mobilitato in diverse città Italiane sia la Polizia di Stato che i Carabinieri. Il tutto nel contesto di un’operazione disposta dalla Procura di Roma. L’accusa è quella di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Attualmente ci sono 29 persone coinvolte, e il blitz preventivo è stato svolto proprio nel merito dell’utilizzo del Dark web agli scopi descritti. Indagini iniziate oltre un anno fa, con le segnalazioni inviate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – Cresce sulweb ladell’, come riporta anche Adnkronos.web e, l’invasa, perquisizioni, controlli e sequestri. Così si snoda sul cosiddettoweb ladell’, e la cosa ha mobilitato in diverse cittàne sia la Polizia di Stato che i Carabinieri. Il tutto nel contesto di un’operazione disposta dalla Procura di Roma. L’accusa è quella di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Attualmente ci sono 29 persone coinvolte, e il blitz preventivo è stato svolto proprio nel merito dell’utilizzo delweb agli scopi descritti. Indagini iniziate oltre un anno fa, con le segnalazioni inviate ...

Advertising

IlPrimatoN : Pequisizioni in tutto il Paese - news_mondo_h24 : Isis, propaganda nel dark web italiano, numerosi i sequestri - lasiciliait : Propaganda Isis nel dark web: perquisizioni anche in alcune città siciliane - ZerounoTv : Isis, propaganda nel dark web, perquisizioni in tutta Italia - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Isis, propaganda nel dark web, perquisizioni in tutta Italia - -