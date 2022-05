“Cosa mi hanno fatto”. Isola dei Famosi, Clemente Russo racconta solo ora tutta la verità (Di sabato 28 maggio 2022) Clemente Russo torna a parlare dell’Isola dei Famosi, dopo essere stato eliminato dal reality show di Ilary Blasi. E nel corso di un’intervista ha voluto dire finalmente tutto su ciò che è accaduto in Honduras e ha anche sottolineato di aver subito qualCosa di negativo, che inevitabilmente si è riversato contro di lui. E il pubblico, così facendo, ha deciso che non doveva più proseguire quell’avventura iniziata con la moglie Laura Maddaloni, la quale ha anche dovuto rinunciare ai sogni di gloria. Dopo l’Isola dei Famosi, Clemente Russo ha annunciato di aver perso molti chili. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l’ex concorrente ha ammesso di aver perso almeno 12 chili: “Io mi conosco fisicamente, credo di essere dimagrito ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022)torna a parlare dell’dei, dopo essere stato eliminato dal reality show di Ilary Blasi. E nel corso di un’intervista ha voluto dire finalmente tutto su ciò che è accaduto in Honduras e ha anche sottolineato di aver subito qualdi negativo, che inevitabilmente si è riversato contro di lui. E il pubblico, così facendo, ha deciso che non doveva più proseguire quell’avventura iniziata con la moglie Laura Maddaloni, la quale ha anche dovuto rinunciare ai sogni di gloria. Dopo l’deiha annunciato di aver perso molti chili. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l’ex concorrente ha ammesso di aver perso almeno 12 chili: “Io mi conosco fisicamente, credo di essere dimagrito ...

