Corriere | RedBird non ha gradito le esternazioni di Maldini | ora il suo rinnovo non è più scontato

Ieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico del Milan ha lanciato una bordata ad Elliott definendo "irrispettoso" il fatto che la proprietà rossonera non si sia neanche seduta a discutere il suo rinnovo e quello di Massara. Il Corriere della Sera scrive che RedBird, nuovo acquirente del Milan, non ha gradito le sue esternazioni e che ora il rinnovo non è più così scontato. "È chiaro che in questa fase firmare un rinnovo non è possibile, ma in ogni caso risulta al Corriere che Maldini sia stato informato del cambio di proprietà e lui abbia detto che parlerà del futuro con gli acquirenti. Abbondanti indiscrezioni sono uscite sull'intenzione di confermare il management. Almeno fino a ora. Adesso ...

