Attenzione | Non potrai più usarlo da ottobre 2022 (Di sabato 28 maggio 2022) Tra qualche mese, molti telefonini di vecchia generazione potrebbero non supportare più un programma di messaggistica ormai fondamentale per la comunicazione umana. Nello specifico, i possessori di iPhone 5 e iPhone 5c potrebbero riscontrare problemi con l’ultimo aggiornamento della app più diffusa in molti Paesi del mondo. Ma ci sono anche altri modelli a rischio. Dunque potresti anche essere impossibilitato a usare un determinato programma da ottobre 2022. Pare che Meta stia lavorando a un’ottimizzazione del suo più famoso programma di messaggistica. Tante le novità in ballo. Si parla di un nuovo metodo per gestire le reazioni alle storie, e della possibilità di abbandonare i gruppi senza che ciascun membro ne abbia notizia. Modelli obsoleti di smartphone che da ottobre entreranno in crisi (Pixabay) – www.curiosauro.itAggiornamento ... Leggi su curiosauro (Di sabato 28 maggio 2022) Tra qualche mese, molti telefonini di vecchia generazione potrebbero non supportare più un programma di messaggistica ormai fondamentale per la comunicazione umana. Nello specifico, i possessori di iPhone 5 e iPhone 5c potrebbero riscontrare problemi con l’ultimo aggiornamento della app più diffusa in molti Paesi del mondo. Ma ci sono anche altri modelli a rischio. Dunque potresti anche essere impossibilitato a usare un determinato programma da. Pare che Meta stia lavorando a un’ottimizzazione del suo più famoso programma di messaggistica. Tante le novità in ballo. Si parla di un nuovo metodo per gestire le reazioni alle storie, e della possibilità di abbandonare i gruppi senza che ciascun membro ne abbia notizia. Modelli obsoleti di smartphone che daentreranno in crisi (Pixabay) – www.curiosauro.itAggiornamento ...

alex_orlowski : In Germania si rischia fino a 3 anni di carcere in Polonia 2 anni ... Gli Zeta Italiani sono quindi una serie di a… - fattoquotidiano : Ucraina, Meloni: “Salvini in Russia? Attenzione a non dare segnali di crepe nel fronte occidentale. In gioco l’ordi… - BoniekZibi : Attenzione che cugino non ti fa entrare allo stadio ?????????? Grande?? - jabbaTM : RT @ImolaOggi: ??OPPOFINZIONE?? Ucraina, #Meloni: “Salvini in Russia? Attenzione a non dare segnali di crepe nel fronte occidentale. In gioc… - EusapiaMaria : RT @fattoquotidiano: Ucraina, Meloni: “Salvini in Russia? Attenzione a non dare segnali di crepe nel fronte occidentale. In gioco l’ordine… -