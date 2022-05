VIDEO F1, Max Verstappen: “Ero più contento in FP1 rispetto alla FP2” (Di venerdì 27 maggio 2022) Giornata senza grandi acuti nel Principato da parte di Max Verstappen, che ha terminato in quarta posizione la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2022, settimo round della stagione per la Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha pagato 447 millesimi dalla Ferrari di Leclerc, ritrovandosi però anche alle spalle del compagno di squadra messicano Sergio Perez sul giro secco. “Nel complesso abbiamo cercato diverse cose sulla macchina anche se, ad essere sincero, ero più contento nella FP1 rispetto alla FP2”, esordisce così il campione del mondo in carica nell’intervista rilasciata dopo l’attività in pista del venerdì a Montecarlo. Di seguito il VIDEO delle dichiarazioni integrali di Max Verstappen al termine delle prove libere odierne per il Gran ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Giornata senza grandi acuti nel Principato da parte di Max, che ha terminato in quarta posizione la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2022, settimo round della stagione per la Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha pagato 447 millesimi dFerrari di Leclerc, ritrovandosi però anche alle spalle del compagno di squadra messicano Sergio Perez sul giro secco. “Nel complesso abbiamo cercato diverse cose sulla macchina anche se, ad essere sincero, ero piùnella FP1FP2”, esordisce così il campione del mondo in carica nell’intervista rilasciata dopo l’attività in pista del venerdì a Montecarlo. Di seguito ildelle dichiarazioni integrali di Maxal termine delle prove libere odierne per il Gran ...

