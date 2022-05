Vecino a parametro zero: stop alla Lazio, c’è il Napoli (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Napoli alla ricerca di un centrocampista che possa rinforzare la mediana di Spalletti, piace Mathias Vecino dell’Inter. Il giocatore è in scadenza di contratto con la società nerazzurra e l’interesse di Spalletti sta facendo tentennare il giocatore ha un’offerta della Lazio. Da considerare che il Napoli a centrocampo ha appena riscattato Anguissa dal Fulham, ma potrebbe fare altre operazioni visto che Demme e Fabian Ruiz sono sulla lista di sbarco. Spalletti chiede giocatori fisicamente dotati e Vecino può essere uno degli uomini giusti per la mediana del Napoli, ecco perché secondo Gazzetta dello Sport, lo stesso giocatore ha messo in standby l’offerta della Lazio per attendere notizie dal club di De Laurentiis, dove andrebbe a ritrovare Spalletti ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilricerca di un centrocampista che possa rinforzare la mediana di Spalletti, piace Mathiasdell’Inter. Il giocatore è in scadenza di contratto con la società nerazzurra e l’interesse di Spalletti sta facendo tentennare il giocatore ha un’offerta della. Da considerare che ila centrocampo ha appena riscattato Anguissa dal Fulham, ma potrebbe fare altre operazioni visto che Demme e Fabian Ruiz sono sulla lista di sbarco. Spalletti chiede giocatori fisicamente dotati epuò essere uno degli uomini giusti per la mediana del, ecco perché secondo Gazzetta dello Sport, lo stesso giocatore ha messo in standby l’offerta dellaper attendere notizie dal club di De Laurentiis, dove andrebbe a ritrovare Spalletti ...

