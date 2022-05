Spalletti non vuole privarsi di Osimhen: pronto qualche accorgimento per esaltarlo ancora di più (Di venerdì 27 maggio 2022) A livello numerico la stagione di Victor Osimhen è stata più che positiva, con 14 gol in 27 presenze in Serie A per una media di una rete ogni 142?. Purtroppo anche in questa stagione gli infortuni lo hanno condizionato parecchio, tenendolo fuori per diverse gare. Nonostante ciò, il nigeriano ha (inevitabilmente) attirato su di sé le attenzioni di diversi top club, anche se De Laurentiis non intende ascoltare offerte inferiori ai 100 milioni di euro. FOTO: Getty – Napoli Osimhen Luciano Spalletti non vuole nemmeno ipotizzare una sua cessione, tant’è che – secondo Il Corriere del Mezzogiorno – il tecnico toscano starebbe pensando ad apporre qualche accorgimento tattico per esaltare ancora di più Osimhen. L’idea è quella di un Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 27 maggio 2022) A livello numerico la stagione di Victorè stata più che positiva, con 14 gol in 27 presenze in Serie A per una media di una rete ogni 142?. Purtroppo anche in questa stagione gli infortuni lo hanno condizionato parecchio, tenendolo fuori per diverse gare. Nonostante ciò, il nigeriano ha (inevitabilmente) attirato su di sé le attenzioni di diversi top club, anche se De Laurentiis non intende ascoltare offerte inferiori ai 100 milioni di euro. FOTO: Getty – NapoliLucianononnemmeno ipotizzare una sua cessione, tant’è che – secondo Il Corriere del Mezzogiorno – il tecnico toscano starebbe pensando ad apporretattico per esaltaredi più. L’idea è quella di un Napoli ...

