Silver e spettinata ci piace ancora di più!

Leggi su iodonna

(Di venerdì 27 maggio 2022) Regina indiscussa delle bellezze perennial contemporanee, Andie MacDowell illumina Cannes 2022 con la sua tinta naturale argento. Selvaggia e ultra morbida di giorno, asimmetrica e scolpita per la sera. Cannes 2022, i beauty look più belli sulla Croisette guarda le foto Cannes 2022, illook di Andie MacDowell Arrivata sulla Croisette per accompagnare la figlia Margaret Qualley, l’attrice mantiene la promessa e non si tinge i capelli neanche questa volta. L’orgogliogioca con gli effetti delle sfumature di grigio sul taglio medio e scalato che diventa ...