"Se non andavo a tempo spaccava tutto". Vacchi nei guai? L'ex colf lo trascina in tribunale (Di venerdì 27 maggio 2022) Gianluca Vacchi nei guai? La sua ex colf gli ha fatto causa, accusandolo di averle fatto vivere situazioni da stress da lavoro e chiedendo straordinari e Tfr non pagati. Si tratta di una filippina di 44 anni che ha lavorato per l'imprenditore nella sua villa in Sardegna. Adesso lo trascina in tribunale parlando di vero e proprio "sfruttamento". Nel mirino finiscono anche i balletti per cui Vacchi è conosciuto sia su Instagram che su TikTok: stando alla versione della colf, se i dipendenti non andavano "a tempo di musica" e le coreografie non "venivano eseguite perfettamente", si "scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese". Stando a quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Gianlucanei? La sua exgli ha fatto causa, accusandolo di averle fatto vivere situazioni da stress da lavoro e chiedendo straordinari e Tfr non pagati. Si tratta di una filippina di 44 anni che ha lavorato per l'imprenditore nella sua villa in Sardegna. Adesso loinparlando di vero e proprio "sfruttamento". Nel mirino finiscono anche i balletti per cuiè conosciuto sia su Instagram che su TikTok: stando alla versione della, se i dipendenti non andavano "adi musica" e le coreografie non "venivano eseguite perfettamente", si "scatenava la rabbia diche inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese". Stando a quanto ...

Advertising

sailor_snickers : @doomboy Io quando lavoravo all’alimentari e non avevo il resto andavo a cambiare dei soldi nei negozi vicino non ci vuole tanto - latitti74 : @Rosalba_Falzone @madforfree @FloridiaBarbara Non sapevo fosse richiesta la firma per le foto di classe, e non rico… - Tihotrollato1 : Avevo un vicino molto simpatico si chiamava Mario ed aveva 81 anni. Eravamo molto amici. Ogni mattina andavo a trov… - Teresasalvati_ : RT @MadameVide: Invece no fame nervosa se mi viene un pensiero triste mi viene automaticamente fame da bestia quindi niente non funzionava… - Claudiaitalian : Quando andavo al liceo non c’era tiktok, ma a volte mi ritrovavo abbracciata da ragazzi che non conoscevo… penso il… -