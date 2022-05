Sarà un fine settimana di pioggia con calo delle temperature anche di 10 gradi 

Leggi su agi

(Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - In arrivo un weekend turbolento. Dopo una lunga fase caldissima sta per arrivare una massa d'aria polare dalla Svezia con un crollo termico di 10-12 C, ad iniziare dal Nord. In seguitoal Centro-Sud lescenderanno in modo sensibile. Dopo questa fase chiamata 'vichinga' per la sua origine scandinava, tornerà un anticiclone 'gigantesco' con un nuovo periodo africano ancora più caldo. Si tratta di una proiezione per metà della prossima, quindi da confermare, ma al momento l'altalenasembra eccezionale: da 35 C a 15 C poi di nuovo fino a 38 C; in alcune zone dell'Italia, le massime potrebbero portarsi dai valori tipici di Bruxelles a quelli di Algeri in pochi giorni. Nella giornata di sabato il primo cambiamento significativo con l'arrivo di venti forti ...