Salvini pensa alla possibilità di una visita a Mosca: "Ma prima informerei Draghi" - No comment da Palazzo Chigi (Di venerdì 27 maggio 2022) Fonti della Farnesina: 'Noi non siamo a conoscenza di alcun viaggio'. Il segretario Pd Letta attacca: 'Mi stupisce che questa iniziativi arrivi così tardi, perché va dove naturalmente gli batte il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 maggio 2022) Fonti della Farnesina: 'Noi non siamo a conoscenza di alcun viaggio'. Il segretario Pd Letta attacca: 'Mi stupisce che questa iniziativi arrivi così tardi, perché va dove naturalmente gli batte il ...

fr4nc15_93 : Va a trovare l'amico? - MasseyFriend : @Ucrainarussia #Salvini è un idiota. È solo ossessionato da #Putin e pensa di essere il più grande statista di tutt… - MediasetTgcom24 : Salvini pensa alla possibilità di una visita a Mosca: 'Ma prima informerei Draghi' | No comment da Palazzo Chigi… - adamopontipi : @Andrea1963Fdg @matteosalvinimi Senti il tuo salvini al governo c è già stato e non ha fatto nulla di buono e lo st… - Leonard21508851 : Salvini pensa di andare a Mosca. Putin nega a Salvini l'esistenza della stessa città, pur di evitarlo. #propagandalive @welikeduel -