Profughi, non solo ucraini: a Fiumicino con i corridoi umanitari sbarcano 41 siriani – VIDEO (Di venerdì 27 maggio 2022) Fiumicino – Continuano i corridoi umanitari anche per i Profughi vittime di conflitti diversi da quello dell'Ucraina. Sono atterrati questa mattina a Fiumicino, con un volo proveniente da Beirut, 41 rifugiati siriani che hanno vissuto lunghi anni nei campi Profughi della Valle della Bekaa e del nord Libano o in alloggi precari delle periferie di Beirut e Tripoli. Si tratta di famiglie e singoli che negli ultimi mesi hanno sofferto un pesante peggioramento delle loro condizioni di vita, non solo a causa della pandemia, ma anche della gravissima crisi politica, economica e sociale che sta attraversando il Libano. A questo primo gruppo si aggiungeranno altre 22 persone, il cui arrivo è previsto il prossimo 30 maggio, per un totale di 63 persone.

