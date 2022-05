Perisic al Tottenham, accordo raggiunto: quanto guadagnerà con gli Spurs! (Di venerdì 27 maggio 2022) É stato un punto cardine dello scudetto dello scorso anno con Antonio Conte, lo è stato quest’anno con Simone Inzaghi riuscendo a conquistare sia una Supercoppa Italiana contro la Juventus a San Siro, sia una Coppa Italia, per altro con il suo timbro, sempre contro i bianconeri, questa volta a Roma. Stiamo parlando di Ivan Perisic e del suo futuro. Perisic Calciomercato InterCome riporta Calciomercato.com, l’esterno croato avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Tottenham di Antonio Conte, colui il quale ha di fatto disciplinato tatticamente e tecnicamente il numero quattordici nerazzurro, rendendolo un ottimo quinto difensivo e migliorando ancora di più la sua fase offensiva. A nulla è dunque servito il tentativo dell’Inter di riportare Perisic all’ovile, il cui futuro ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 27 maggio 2022) É stato un punto cardine dello scudetto dello scorso anno con Antonio Conte, lo è stato quest’anno con Simone Inzaghi riuscendo a conquistare sia una Supercoppa Italiana contro la Juventus a San Siro, sia una Coppa Italia, per altro con il suo timbro, sempre contro i bianconeri, questa volta a Roma. Stiamo parlando di Ivane del suo futuro.Calciomercato InterCome riporta Calciomercato.com, l’esterno croato avrebbeundi massima con ildi Antonio Conte, colui il quale ha di fatto disciplinato tatticamente e tecnicamente il numero quattordici nerazzurro, rendendolo un ottimo quinto difensivo e migliorando ancora di più la sua fase offensiva. A nulla è dunque servito il tentativo dell’Inter di riportareall’ovile, il cui futuro ...

