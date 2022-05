Motomondiale, tutto pronto al Mugello per la MotoGp e il saluto al Dottore (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Oltre 260 addetti impiegati nei 3 giorni di attività, per accessi, paddock, motorhome e sala stampa. Il Gran Premio del Mugello, è una grande manifestazione internazionale, con decine di migliaia di spettatori attesi e la macchina della sicurezza è già in campo. Safety Supplier dell’ottava tappa del mondiale di MotoGp, Moto 2 e Moto 3 è Fi.Fa Security Network, società leader nei servizi di sicurezza integrata che si è già occupata quest’anno di importanti eventi come il Festival di Sanremo e l’ Eurovision Song Contest 2022. “Essere presenti ad un evento di livello internazionale come la MotoGp -il commento di Filiberto D’Angelo, co-fondatore di Fi.Fa. Security Network – ci rende estremamente orgogliosi. Da lunedì scorso siamo presenti al Mugello con operatori selezionati e addestrati per gestire grandi ... Leggi su funweek (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Oltre 260 addetti impiegati nei 3 giorni di attività, per accessi, paddock, motorhome e sala stampa. Il Gran Premio del, è una grande manifestazione internazionale, con decine di migliaia di spettatori attesi e la macchina della sicurezza è già in campo. Safety Supplier dell’ottava tappa del mondiale di, Moto 2 e Moto 3 è Fi.Fa Security Network, società leader nei servizi di sicurezza integrata che si è già occupata quest’anno di importanti eventi come il Festival di Sanremo e l’ Eurovision Song Contest 2022. “Essere presenti ad un evento di livello internazionale come la-il commento di Filiberto D’Angelo, co-fondatore di Fi.Fa. Security Network – ci rende estremamente orgogliosi. Da lunedì scorso siamo presenti alcon operatori selezionati e addestrati per gestire grandi ...

