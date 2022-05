Latina, in 4 mesi chiuse 6 strutture sanitarie e sequestrati oltre mille chili di cibo: il bilancio del Nas (Di venerdì 27 maggio 2022) Latina – Le attività di controllo del territorio poste in essere dai Carabinieri del Nas di Latina nell’ambito della sicurezza alimentare e sanitaria per i primi 4 mesi dell’anno 2022 hanno consentito di rilevare numerose carenze igienico sanitarie e violazioni sia di carattere amministrativo che penale. In totale sono state effettuate 466 ispezioni rilevando 67 violazioni di carattere penale, 102 illeciti di carattere amministrativo, con 47 soggetti segnalati all’autorità giudiziaria e 93 alle Autorità sanitarie a amministrative locali. Inoltre i militari hanno sospeso l’attività di 6 strutture sanitarie (tra cui due ambulatori veterinari) e due imprese alimentari per gravi carenze igienico strutturali procedendo, altresì, al sequestro penale di uno ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022)– Le attività di controllo del territorio poste in essere dai Carabinieri del Nas dinell’ambito della sicurezza alimentare e sanitaria per i primi 4dell’anno 2022 hanno consentito di rilevare numerose carenze igienicoe violazioni sia di carattere amministrativo che penale. In totale sono state effettuate 466 ispezioni rilevando 67 violazioni di carattere penale, 102 illeciti di carattere amministrativo, con 47 soggetti segnalati all’autorità giudiziaria e 93 alle Autoritàa amministrative locali. Ini militari hanno sospeso l’attività di 6(tra cui due ambulatori veterinari) e due imprese alimentari per gravi carenze igienico strutturali procedendo, altresì, al sequestro penale di uno ...

Advertising

ilfaroonline : Latina, in 4 mesi chiuse 6 strutture sanitarie e sequestrati oltre mille chili di cibo: il bilancio del Nas - LatinaCorriere : NAS di Latina, il bilancio dei primi quattro mesi dell'anno - - News_24it : LATINA – Le attività di controllo del territorio poste in essere dai Carabinieri del Nas di Latina nell’ambito dell… - Lazio_TV : In totale sono state effettuate 466 ispezioni rilevando 67 violazioni di carattere penale, 102 illeciti di caratter… - Lunanotizie : ?? I numeri del Nas di Latina nei primi 4 mesi del 2022 ?? Leggi qui -