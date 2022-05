L’Atalanta a luglio in ritiro a Clusone Dall’11 giugno al via la campagna abbonamenti

(Di venerdì 27 maggio 2022). Mentreha deciso la località per ildella squadra previsto per, la società annuncia l’avvio dellaper il campionato 2022-2023. Dopo due anni di assenza a causa del Covid, i nerazzurri torneranno ae si alleneranno al centro sportivo della cittadina seriana. Si legge sul sito ufficiale della squadra: “La stagione 2022-2023 delinizierà ufficialmente la prima settimana diquando i nerazzurri si ritroveranno al Centro Bortolotti di Zingonia dove sosteranno i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. La preparazione proseguirà poi, da lunedì 11 a domenica 17, neldi ...

Advertising

Ftbnews24 : Atalanta, svelato l’inizio del ritiro di Clusone: si parte l’11 luglio #SerieA - SmallBlackBlue : RT @Atalanta_BC: ?? L'Atalanta ritorna a Clusone! ?? - Giorno_Bergamo : L’Atalanta dopo tre anni torna in Val Seriana: dall’11 al 17 luglio la Dea a Clusone - andreariscassi : RT @Atalanta_BC: ?? L'Atalanta ritorna a Clusone! ?? - LaDEAargentina : RT @Atalanta_BC: ?? L'Atalanta ritorna a Clusone! ?? -

Dall'11 al 17i nerazzurri continueranno la preparazione in ritiro a Clusone dopo due anni in cui, causa covid,non era potuta andare come consuetudine.Il programma prevede poi che dal 18riprenda la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia. Prima dell'inizio della stagione, riguardo il ritiro di Clusone, verrà organizzata una ...