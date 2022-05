Incendio a Stromboli, Ambra Angiolini: “non è stata una notte facile” (Di venerdì 27 maggio 2022) Ore ed ore a bruciare: l’isola di Stromboli divorata dalla fiamme forse divampate dal fuoco acceso sul set della serie tv che si stava girando “Protezione civile” con protagonista Ambra Angiolini L’attrice rimasta a Stromboli, dove sta girando la fiction Rai “Protezione civile” ha raccontato a Repubblica: “Sono qui, con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile”. L’Incendio è divampato mercoledì 25 maggio sull’isola di Stromboli e pare sia partito dal set della fiction. Adesso toccherà alle autorità competenti accertare le responsabilità dell’Incendio. Quello che è certo che le fiamme hanno distrutto quasi la metà della vegetazione dell’isola ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Ore ed ore a bruciare: l’isola didivorata dalla fiamme forse divampate dal fuoco acceso sul set della serie tv che si stava girando “Protezione civile” con protagonistaL’attrice rimasta a, dove sta girando la fiction Rai “Protezione civile” ha raccontato a Repubblica: “Sono qui, con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non èuna”. L’è divampato mercoledì 25 maggio sull’isola die pare sia partito dal set della fiction. Adesso toccherà alle autorità competenti accertare le responsabilità dell’. Quello che è certo che le fiamme hanno distrutto quasi la metà della vegetazione dell’isola ...

