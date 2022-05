F1 GP Monaco 2022 | Sainz | “Giornata incoraggiante | saranno qualifiche serrate”

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 maggio 2022) “È stata una: abbiamo completato il nostro programma e ottenuto buone prestazioni in pista. Montecarlo è sempre un circuito impegnativo ma anche un tracciato molto divertente sul quale spingere. Ledomanimoltoma fin qui possiamo dirci soddisfatti del lavoro che abbiamo portato avanti dal momento che siamo riusciti a migliorarci ogni volta che scendevamo in pista. Ora si tratta solo di lavorare sui dettagli per trovare il perfetto bilanciamento per domani”. Così Carlosha commentato i turni di prove libere disputati per il Gran Premio didi F1. SportFace.