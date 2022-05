Don Matteo 14 si farà con un Raoul Bova don Matteo bis amatissimo (Di venerdì 27 maggio 2022) Ve l’avevamo detto che gli sceneggiatori avevano trovato un espediente geniale per non dover cambiare il titolo alla serie tv o per doversi inventare qualcosa di poco credibile. Sin dal primo giorno, quando Anna ha capito che Don Massimo aveva nascosto il suo nome, avevamo ipotizzato che in realtà il vero nome del sacerdote interpretato da Raoul Bova fosse Matteo…E non sbagliavamo. Don Matteo andrà avanti anche senza Terence Hill: Don Matteo 14 si farà con Raoul Bova e il suo don Matteo bis! Perchè a quanto pare, alla fine, sceglierà di chiamarsi con il suo nome di battesimo, un omaggio al “vero” don Matteo. E non poteva essere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 maggio 2022) Ve l’avevamo detto che gli sceneggiatori avevano trovato un espediente geniale per non dover cambiare il titolo alla serie tv o per doversi inventare qualcosa di poco credibile. Sin dal primo giorno, quando Anna ha capito che Don Massimo aveva nascosto il suo nome, avevamo ipotizzato che in realtà il vero nome del sacerdote interpretato dafosse…E non sbagliavamo. Donandrà avanti anche senza Terence Hill: Don14 sicone il suo donbis! Perchè a quanto pare, alla fine, sceglierà di chiamarsi con il suo nome di battesimo, un omaggio al “vero” don. E non poteva essere ...

