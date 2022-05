Come uscire dalla dipendenza da alcol in 12 passi (Di venerdì 27 maggio 2022) Gli alcolisti che hanno la necessità di provare a smettere di bere possono ricorrere al metodo dei 12 passi: si tratta di un programma, formato appunto da 12 fasi, che ha quasi 100 anni di vita, dato che è stato attuato per la prima volta nel 1935 negli Stati Uniti dall’associazione degli alcolisti Anonimi da parte di due alcolisti, Bill Wilson e Bob Smith, che avevano notato Come fossero in grado di restare astemi e contrastare l’alcolismo grazie al reciproco aiuto. Oggi esistono i gruppi AMA, cioè di auto mutuo aiuto, secondo le intuizioni sviluppate da Smith e Wilson. Il programma dei 12 passi, peraltro, viene usato oggi non solo dagli alcolisti Anonimi, ma anche da molti altri gruppi di auto mutuo aiuto, Come i Giocatori Anonimi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) Gliisti che hanno la necessità di provare a smettere di bere possono ricorrere al metodo dei 12: si tratta di un programma, formato appunto da 12 fasi, che ha quasi 100 anni di vita, dato che è stato attuato per la prima volta nel 1935 negli Stati Uniti dall’associazione degliisti Anonimi da parte di dueisti, Bill Wilson e Bob Smith, che avevano notatofossero in grado di restare astemi e contrastare l’ismo grazie al reciproco aiuto. Oggi esistono i gruppi AMA, cioè di auto mutuo aiuto, secondo le intuizioni sviluppate da Smith e Wilson. Il programma dei 12, peraltro, viene usato oggi non solo dagliisti Anonimi, ma anche da molti altri gruppi di auto mutuo aiuto,i Giocatori Anonimi e ...

Advertising

CarloCalenda : Proviamo ad uscire da un dibattito che riduce tutto a se uno è di destra, sinistra o centro e iniziamo a vedere se… - borghi_claudio : @Guglielmo_Totti @JackFra9 @giulianol @alessia_smile6 @EmpfindsamerS Ma magari bastasse il 51% per uscire dall'euro… - Ale_LoVerde : RT @moneyfarmITA: Tenere i nervi saldi e non disinvestire durante fasi di incertezza globale come quella che stiamo vivendo non è facile ma… - mariannaurszula : RT @PaolaToogoodxme: #26maggio #InVersi 'È ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo senza uscire di casa propria.'… - GabryM99 : ma come il mulino bianco ha fatto uscire i baiocchi al pistacchio? -