Calciomercato Milan – Noa Lang in pugno: si aspetta il closing per chiudere (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe in pugno Noa Lang: si aspetta solo il cambio di proprietà per chiudere l'affare Leggi su pianetamilan (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ilavrebbe inNoa: sisolo il cambio di proprietà perl'affare

Advertising

AntoVitiello : #Milan, la questione cessione del club è la prima cosa da fare. Settimana prossima potrebbe esserci la firma con… - Gazzetta_it : Il Milan ha in pugno Lang: c'è l'accordo col giocatore e il Bruges non chiede una follia #Milan #calciomercato - cmdotcom : #Leao: 'Intoccabile al #Milan? Ho 2 anni di contratto, mi sento a casa. Voci sul #Real? Ne sono felice, ma tengo i… - Domenic3535 : RT @Gazzetta_it: Il Milan ha in pugno Lang: c'è l'accordo col giocatore e il Bruges non chiede una follia #Milan #calciomercato https://t.c… - 2003_manchester : RT @Gazzetta_it: Il Milan ha in pugno Lang: c'è l'accordo col giocatore e il Bruges non chiede una follia #Milan #calciomercato https://t.c… -