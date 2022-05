Wolff | ' Monaco difficile per noi | sfrutteremo le occasioni'

(Di giovedì 26 maggio 2022) A sentire le aspettative dell'ambiente Mercedes intorno al Gran Premio di( qui gli orari del week end ), ci si attende un passo indietro rispetto ai risultati ottenuti in Spagna. La natura del ...

A sentire le aspettative dell'ambiente Mercedes intorno al Gran Premio di( qui gli orari del week end ), ci si attende un passo indietro rispetto ai risultati ... Totoridimensiona le ...Possibile, insomma, che vedremo una W13 meno prestazionale, secondo il team principal Toto: '... Niente è in grado di competere con lo sfarzo died è una vera gioia vedere i piloti ...Mercedes guarda a Montecarlo priva di grandi aspettative per le difficoltà palesate rispetto ai migliori - Ferrari, Alfa, Red Bull - nelle curve lente ...L'ex pilota italiano, vincitore nel Principato nel 2004 al volante della Renault, non crede che la Mercedes possa inserirsi nella lotta tra Red Bull e Ferrari ...