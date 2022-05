Vicenza: Gigante sorprende Olivo, è nei quarti (Di giovedì 26 maggio 2022) Si completa il secondo turno del Challenger in corso in Veneto. Impresa di Matteo Gigante contro Renzo Olivo, in programma due derby azzurri (Arnaldi-Cobolli e Arnaboldi-Maestrelli) Leggi su federtennis (Di giovedì 26 maggio 2022) Si completa il secondo turno del Challenger in corso in Veneto. Impresa di Matteocontro Renzo, in programma due derby azzurri (Arnaldi-Cobolli e Arnaboldi-Maestrelli)

Advertising

puppotenis : 8F #CH #Vicenza • Matteo #Gigante (ITA) a @renzolii 6-3 7-6 (5) - TENIPOcom : ATP CH80 Vicenza - Clay (Second Round) Matteo Gigante (ITA) def. Renzo Olivo (ARG) 6-3 7-6(5) - NCTennis_ : Vicenza Challenger ?? Dutra da Silva to beat Prihodko Olivo to beat Gigante Cobolli to beat Arnaldi Maestrelli to beat Arnaboldi - Rafa_C_G_E : RT @CHQ_Updates: Vicenza Qualifying update: OUT: Arnaldi, Casanova, Darderi, Dutra da Silva, Pellegrino, Passaro, Gigante IN: Marfia, Giaca… - CHQ_Updates : Vicenza Qualifying update: OUT: Arnaldi, Casanova, Darderi, Dutra da Silva, Pellegrino, Passaro, Gigante IN: Marfia… -

Le pagelle Roma - Feyenoord: Rui Patricio riscrive la storia, Dessers non pervenuto ... Smalling un muro, Abraham un gigante. Zalewski talento puro Roma - Leicester 1 - 0: un gol di ... Madrid - Betis 0 - 0 21:00 Rayo Vallecano - Levante 2 - 4 CALCIO - SERIE B 20:30 Cosenza - Vicenza 2 - 0 ... La Sagra delle Ciliegie a Marostica Comune famoso in tutto il mondo per la sua scacchiera gigante dove ogni biennio si gioca una celebre partita a scacchi , ogni anno Marostica ospita nel ... Marostica (Vicenza). Date : 28 - 29 maggio ... FIT La grandine gigante ha distrutto interi campi Continuano i sopralluoghi dei tecnici di Coldiretti sulle coltivazioni colpite dal maltempo in Veneto. Ammontano a milioni di euro i danni provocati all’agricoltura a causa delle violenta tempesta di ... Nella 15^ Edizione FL Service del Challenger Atp di Vicenza scalda i motori GULBIS Ottine il pass da Viola il tennista del Palladio Edoardo Cherie Ligniere, fuori Nucera e Ghedin. Da Lunedi i primi turni del main draw. Da martedì i big e gli incontri di doppio. ... Smalling un muro, Abraham un. Zalewski talento puro Roma - Leicester 1 - 0: un gol di ... Madrid - Betis 0 - 0 21:00 Rayo Vallecano - Levante 2 - 4 CALCIO - SERIE B 20:30 Cosenza -2 - 0 ...Comune famoso in tutto il mondo per la sua scacchieradove ogni biennio si gioca una celebre partita a scacchi , ogni anno Marostica ospita nel ... Marostica (). Date : 28 - 29 maggio ... Vicenza: cinque italiani in programma Continuano i sopralluoghi dei tecnici di Coldiretti sulle coltivazioni colpite dal maltempo in Veneto. Ammontano a milioni di euro i danni provocati all’agricoltura a causa delle violenta tempesta di ...Ottine il pass da Viola il tennista del Palladio Edoardo Cherie Ligniere, fuori Nucera e Ghedin. Da Lunedi i primi turni del main draw. Da martedì i big e gli incontri di doppio.