Ultime Notizie – Mattarella incontra Presidente Algeria: “Amicizia solida e strategica” (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra Italia e Algeria esiste “un’Amicizia solida” e un “importante partenariato strategico”, a partire dalla questione dell’approvvigionamento energetico e per questo “siamo riconoscenti all’Algeria per l’ulteriore intensificazione di questa collaborazione, così come registrato, nei mesi scorsi, nei contatti intercorsi con il nostro Governo”. Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sanciscono la sintonia con l’omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, in Visita di Stato in Italia, testimoniata da un colloquio al Quirinale prolungatosi oltre il previsto e confermata anche dalle affermazioni del Capo dello Stato della Nazione africana: “L’Italia è un Paese amico”, ribadisce. “La nostra collaborazione per l’energia -afferma ancora Mattarella- si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra Italia eesiste “un’” e un “importante partenariato strategico”, a partire dalla questione dell’approvvigionamento energetico e per questo “siamo riconoscenti all’per l’ulteriore intensificazione di questa collaborazione, così come registrato, nei mesi scorsi, nei contatti intercorsi con il nostro Governo”. Le parole deldella Repubblica, Sergio, sanciscono la sintonia con l’omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, in Visita di Stato in Italia, testimoniata da un colloquio al Quirinale prolungatosi oltre il previsto e confermata anche dalle affermazioni del Capo dello Stato della Nazione africana: “L’Italia è un Paese amico”, ribadisce. “La nostra collaborazione per l’energia -afferma ancora- si ...

