Tina Cipollari | addio a Uomini e Donne? Arriva la decisione definitiva

Advertising

carmenmirandaib : Tina Cipollari mancavi come l’aria #uominiedonne - micatrashtv : RT @aly223: 'Chi è capace di farti male una volta, è capace di fartene altre mille!'. Tina Cipollari, Studi Elios, 26 Maggio 2022. #uominie… - g10rg1na : RT @aly223: 'Chi è capace di farti male una volta, è capace di fartene altre mille!'. Tina Cipollari, Studi Elios, 26 Maggio 2022. #uominie… - Hoorain79483597 : Uomini e Donne, Tina Cipollari difende Ida Platano e attacca Riccardo - HabeebNadiya : Uomini e Donne, Tina Cipollari difende Ida Platano e attacca Riccardo -

Nell'ultima puntata di Uomini e donne l'assenza disi fa sentire eccome. Come in molti avranno visto nelle ultime due puntate che corrispondono ad una registrazioneè stata assente. L'opinionista se avesse fatto parte di ..., perchè è stata assente nelle ultime puntateè tornata nello studio di Uomini e donne per la puntata trasmessa oggi, giovedì 26 maggio, che ha visto Ida Platano e ...La nota e apprezzata opinionista di Uomini e Donne Tina è in dubbio per quanto riguarda la sua permanenza nel dating show della De Filippi ...Tina Cipollari è tornata nello studio di Uomini e donne per la puntata trasmessa oggi, giovedì 26 maggio, che ha visto Ida Platano e Riccardo Guarnieri al centro dello studio per raccontare i dettagli ...