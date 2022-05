Advertising

Agenzia ANSA

Un rogo ha distrutto un camion e un camper sull'autostrada del Brennero nei pressi di Varna. I due mezzi hanno preso fuoco dopo un, all'arrivo delle prime forze d'intervento, erano già stati avvolti completamente dalle fiamme. Una persona è rimasta ferita e, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in ...BOLZANO. Paura sull'per un incidente avvenuto poco prima delle 13 di oggi (19 aprile) sulla corsia nord all'altezza del casello di Chiusa . Un'auto è finita addosso ad un'altra auto che ferma in coda all'... Tamponamento in Autobrennero, camion e camper in fiamme - Cronaca Un rogo ha distrutto un camion e un camper sull'autostrada del Brennero nei pressi di Varna. I due mezzi hanno preso fuoco dopo un tamponamento, all'arrivo delle prime forze d'intervento, erano già st ...