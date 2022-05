Saldi Estivi 2022 a Roma | quando iniziano?

Leggi su funweek

(Di giovedì 26 maggio 2022) Conto alla rovescia all’inizio dei! La Giunta regionale ha approvato la delibera che fissa l’inizio a sabato 2 luglio con una durata di 6 settimane consecutive. Il provvedimento passerà adesso alla Commissione sviluppo economico del Consiglio regionale per poi tornare in giunta per l’approvazione definitiva. Nella Capitale quindi idi fine stagione partiranno probabilmente Sabato 2 Luglioe dureranno 6 settimane mentre restano proibite le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti alla suddetta data. Fino all’8 Agostole tante shopping victims (ma anche tanti maschietti) potranno dare sfogo alla loro passione, ovvero la ricerca sfrenata dell’affare e dell’acquisto più vantaggioso. Secondo la legge, gli sconti possono essere ...