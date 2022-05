Nella mente di Salvador Ramos, il killer di Uvalde (Di giovedì 26 maggio 2022) E’ ancora sotto shock l’America per la strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe dal 18enne Salvador Ramos. Si tratta dell’ennesimo massacro negli Stati Uniti dove ci sono state più di 200 sparatorie di massa dall'inizio del 2022. Il sistema d’arma utilizzato dal killer Nella tragedia avvenuta Nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, è la variante denominata DDM4 V7 del fucile semiautomatico AR-15. Secondo l’analista strategico Franco Iacch «La piattaforma modulare AR (Armalite Rifle), progettata per affrontare di situazioni di combattimento, è la più popolare negli Stati Uniti. È leggera, precisa, estremamente flessibile, adattabile e ... Leggi su panorama (Di giovedì 26 maggio 2022) E’ ancora sotto shock l’America per la strage alla scuola elementare di, in Texas. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe dal 18enne. Si tratta dell’ennesimo massacro negli Stati Uniti dove ci sono state più di 200 sparatorie di massa dall'inizio del 2022. Il sistema d’arma utilizzato daltragedia avvenutascuola elementare di, in Texas, è la variante denominata DDM4 V7 del fucile semiautomatico AR-15. Secondo l’analista strategico Franco Iacch «La piattaforma modulare AR (Armalite Rifle), progettata per affrontare di situazioni di combattimento, è la più popolare negli Stati Uniti. È leggera, precisa, estremaflessibile, adattabile e ...

