MotoGP | Aleix Espargaró e Maverick Viñales rinnovano con la Aprilia fino al 2024

(Di giovedì 26 maggio 2022) Alla vigilia del Gran Premio d’Italia 2022 dellaal Mugello, in programma da venerdì 27 maggio a domenica 29, lanel corso di una conferenza stampa ha ufficializzato il rinnovo di contrattoalper entrambi i piloti, i due spagnoli. Le voci al riguardo erano diventate insistenti negli ultimi giorni e quest’oggi è arrivata l’ufficialità: siachecontinueranno a gareggiare per lanon solo, naturalmente, sino al termine della stagione, ma anche per le due successive avendo raggiunto un accordo sino al. Le dichiarazioni dei die piloti testimoniano la voglia da parte di tutte le parti in causa di ...

Orari Sky Venerdì 27 maggio 09:00 - 09:40 Moto3 FP1 09:55 - 10:40FP1 10:55 - 11:35 Moto2 FP1 13:15 - ...Aleix Espargarò, Maverick Viñales e l'Aprilia continuano tutti insieme, per altri due anni. Oggi al Mugello è arrivato l'annuncio del rinnovo collettivo dei due piloti. Una scelta di stabilità, logica ...