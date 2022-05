Miriana Trevisan aggredita in un parco | “Ho avuto paura | c’erano anche bambini”

Leggi su dilei

(Di giovedì 26 maggio 2022)è tornata di recente in tv partecipando al GF Vip 6, dove si è distinta per la sua dolcezza mai flirt e le continue discussioni in Casa con Katia Ricciarelli (e non solo). Stavolta, però, si è tornato a parlare di lei per via di un brutto episodio avvenuto a Roma. La showgirl ed ex beniamina di Non è la Rai è stata vittima di un’aggressione in undella Capitale, mentre scattava delle foto in compagnia di un amico., il racconto dell’aggressione A raccontare l’episodio avvenuto a Roma è stata la stessa, attraverso il suo profilo Instagram. La showgirl, visibilmente scossa per quanto accaduto, si stava godendo uno shooting aldi via Tiburtina in compagnia di un suo ...