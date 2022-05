Advertising

AntoVitiello : Terminato da poco l'incontro in sede a Casa #Milan con l'agente di #Kalulu. Colloquio molto positivo, serve sistema… - AntoVitiello : L'agente di Pierre #Kalulu a Milano, parlerà con la dirigenza del #Milan del rinnovo (con adeguamento economico) de… - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO #Milan | Accelerata per l'olandese #NoaLang, da tempo nel mirino: a breve incontro con il suo agente. Ro… - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Milan, l'agente di Kjaer: 'Sta bene, è pronto a tornare da leader. Lo scudetto un sogno, su Pioli e Ibra...' - cmdotcom : #Milan, l'agente di Kjaer: 'Sta bene, è pronto a tornare da leader. Lo scudetto un sogno, su Pioli e Ibra...'… -

L'ex Juve preferirebbe Inter oma non disdegna il Napoli. L'ingaggio, però, è un ostacolo non indifferente. Il calcio è ... Il suoè Pastorello. C'è lo scoglio ingaggio. Come ricorda la ......abbiamo raccontato l'ultima missione dello scouting rossonero e i contatti con l'del classe ... la carriera di Ibrahimovic potrebbe non finire con l'operazione al ginocchio: ilattende e ...Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, è stato intervistato dai microfoni di SerieANews.com. "Simon sta benissimo, ha il morale al settimo cielo. Lui e tutto il team sono orgogliosi di quello che hanno r ...É sbocciato l'amore tra Rade Krunic e il Milan. Il centrocampista vorrebbe rimanere nel club ancora per molto tempo e il suo agente è pronto a discutere per il rinnovo.