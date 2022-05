Madonna parla della strage in Texas: “Dobbiamo chiedere una riforma sulle armi” (Di giovedì 26 maggio 2022) Il mondo della musica non è rimasto in silenzio dopo la tragedia che ha colpito gli Stati Uniti il 25 maggio 2022. Madonna è tra le celebrities che hanno denunciato l’episodio di Uvalde, in Texas, l’ennesimo mass shooting a sconvolgere l’America e il mondo intero. Salvador Ramos (18 anni) è infatti entrato armato in una scuola elementare e ha aperto il fuoco, uccidendo 19 bambini e due insegnanti. La loro morte ha segnato la più grande sparatoria scolastica in Texas per il numero di vittime e la terza più mortale nella storia del Paese. Vi raccomandiamo... Don't say gay: firmata in Florida la legge anti LGBTQ+ La popstar ha pubblicamente espresso la sua rabbia su Instagram. Non solo per l’accaduto, ma anche per come la legge federale permetta incidenti del ... Leggi su diredonna (Di giovedì 26 maggio 2022) Il mondomusica non è rimasto in silenzio dopo la tragedia che ha colpito gli Stati Uniti il 25 maggio 2022.è tra le celebrities che hanno denunciato l’episodio di Uvalde, in, l’ennesimo mass shooting a sconvolgere l’America e il mondo intero. Salvador Ramos (18 anni) è infatti entrato armato in una scuola elementare e ha aperto il fuoco, uccidendo 19 bambini e due insegnanti. La loro morte ha segnato la più grande sparatoria scolastica inper il numero di vittime e la terza più mortale nella storia del Paese. Vi raccomandiamo... Don't say gay: firmata in Florida la legge anti LGBTQ+ La popstar ha pubblicamente espresso la sua rabbia su Instagram. Non solo per l’accaduto, ma anche per come la legge federale permetta incidenti del ...

