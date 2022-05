Advertising

Agenzia ANSA

17.10comando militare da inviare al confine Sud Il presidente della Bielorussia Alexanderha annunciato la creazione di un nuovo comando militare da inviare nel sud del ..."Purtroppo si è aperta una nuova direzione, un nuovo fronte come si suole dire, e non possiamo trascurarlo", ha detto. A inizio mese - ricorda il Guardian - , le forze armate bielorusse ... Lukashenko crea nuovo comando militare al confine ucraino - Europa Alexander Lukashenko, presidente bielorusso e stretto alleato di Putin, ha ordinato la creazione di un nuovo comando militare nel sud del Paese, al confine con l'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di sta ...Roma, 26 mag. (askanews) - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato la creazione di un nuovo comando militare alla frontiera con l'Ucraina, dove in precedenza erano già state ...