Ex concorrente del GFVip 6 aggredita: "Minacciava con una bottiglia rotta" (Di giovedì 26 maggio 2022) Un'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 in una breve intervista ha dichiarato di essere stata minacciata in un parco di Roma mentre si trovava con il suo migliore amico. Il racconto di Miriana Trevisan Intercettata da Pipol, Miriana Trevisan ha spiegato di essere stata vittima di un'aggressione mentre si trovava in un parco di Roma con il suo migliore amico Alessandro. La showgirl ha rivelato che un uomo con fare minaccioso si è avvicinato a lei e al suo amico, offendendola e dicendo frasi sconnesse: "Mi dava della poco di buono e diceva che dovevo dargli parti del mio corpo per stare lì". Ancora spaventata per l'accaduto, Miriana ha fatto sapere che l'uomo – probabilmente ubriaco – ha tirato un mastello dell'immondizia per la raccolta del vetro. A quel punto Trevisan e il suo amico hanno raccolto le loro cose e sono scappati via, chiedendo aiuto: "Lui mi ...

