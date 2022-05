De Mita | Mattarella | “Per lui democrazia processo inesauribile”

Advertising

radioromait : Morto Ciriaco De Mita, il cordoglio di Mattarella e Draghi - infoitinterno : De Mita: domani i funerali a Nusco con Mattarella - ninda1952 : RT @RaiNews: 'Il suo impegno politico ha sempre avuto al centro l'idea della democrazia possibile' ha scritto in una nota il presidente del… - qnazionale : Ciriaco De Mita morto, le reazioni. Da Mattarella al figlio di Andreotti - infoitinterno : Mattarella ricorda Ciriaco De Mita: «Protagonista lunga stagione politica» -

... ricordo che in Sicilia affidò il partito alle mani di due amici autorevoli, Sergioe Calogero Mannino, che fecero entrambi un lavoro di qualità. Depoi fu preso dal desiderio di ...Dein prima fila, ma appena un po' più in ombra. Così, quando nel 1982 annunciò l'intenzione ... segnato da una tragedia familiare: Sergio. Per l'Iri, che all'epoca era tanta parte ...Il feretro di Ciriaco De Mita è stato portato a Nusco (Avellino), sua città ... alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oppure sabato mattina nella concattedrale di Sant'Amato.“Era l’unico grande democristiano. L’Irpinia ha perso tutto: la luce, il faro, ha perso anche la possibilità di poter riprendere una strada perché con la sua capacità di prevedere il futuro sicurament ...