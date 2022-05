Canone Rai | le persone di queste età possono non pagarlo

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 26 maggio 2022)Rai le importanti novità, ledi questa etànon: ecco i dettagli della vicenda Non tutti sanno cosa è di preciso ilRai. Questa rappresenta una tassa sul possesso della televisione, chiunque nella propria abitazione ne possiede una o più è tenuto per legge a pagare questa tassa anche se non la guarda mai oppure se non vede i programmi Rai. IlRai è un imposta che deve essere obbligatoriamente versata da quanti posseggono un televisore o qualsiasi altro apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi tv. Vi sono importanti novità per quanto riguarda le esenzioni. curiosità sulrai (foto web)Con la legge del 2016, ilRai è stato inserito direttamente nella bolletta ...