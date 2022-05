Al Monza il primo round: Pisa battuto 2-1 (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Monza di Stoppa supera 2-1 il Pisa nella finale di andata del Playoff: a segno Mota e Gytkjaer, Berra la tiene aperta nel recupero Il primo round della finale dei Playoff di Serie B va al Monza. I lombardi superano il Pisa per 2-1 e si deciderà tutto nella gara di ritorno. Per la squadra di Stoppa vanno a segno Mota e Gytkjaer, mentre per il Pisa tiene la speranza accesa il gol di Berra nel recupero. Il ritorno della finale si giocherà Domenica 29 maggio alle ore 20.30 a Pisa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Ildi Stoppa supera 2-1 ilnella finale di andata del Playoff: a segno Mota e Gytkjaer, Berra la tiene aperta nel recupero Ildella finale dei Playoff di Serie B va al. I lombardi superano ilper 2-1 e si deciderà tutto nella gara di ritorno. Per la squadra di Stoppa vanno a segno Mota e Gytkjaer, mentre per iltiene la speranza accesa il gol di Berra nel recupero. Il ritorno della finale si giocherà Domenica 29 maggio alle ore 20.30 a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Lega_B : Finisce con il Monza in vantaggio il primo tempo dell'andata della finale playoff di #SerieBKT. - PisaSC : Il primo tempo a Monza termina 1-0. The first half in Monza ends 1-0. #Pisa #PisaSC #ForzaPisa #MonzaPisa… - todo_deporte_83 : RT @Lega_B: Finisce con il Monza in vantaggio il primo tempo dell'andata della finale playoff di #SerieBKT. - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Al Monza il primo round ma Berra tiene in corsa il Pisa con un gol in extremis #monza-pisa - DanyRoss70 : RT @sportmediaset: Al Monza il primo round ma Berra tiene in corsa il Pisa con un gol in extremis #monza-pisa -