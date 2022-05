Ultime Notizie – Sanzioni Russia, stretta Ue: violarle diventi reato comunitario (Di mercoledì 25 maggio 2022) stretta della Commissione europea per rendere più efficace l’attuazione delle Sanzioni Ue alla Russia. L’esecutivo comunitario propone da un lato di fare della violazione delle Sanzioni un reato a livello comunitario, cosa che ridurrebbe l’attuale frammentazione delle regole, che sono nazionali, dall’altro di rafforzare il quadro normativo per rendere più facile confiscare i beni sequestrati. Più nel dettaglio, l’inclusione della violazione delle Sanzioni nella lista dei reati Ue permetterà di fissare uno standard comune di base, rendendo più facile indagare, perseguire e punire la violazione delle Sanzioni, che è un reato grave, in tutti gli Stati membri nello stesso modo. I reati inclusi saranno, per esempio, agire ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022)della Commissione europea per rendere più efficace l’attuazione delleUe alla. L’esecutivopropone da un lato di fare della violazione delleuna livello, cosa che ridurrebbe l’attuale frammentazione delle regole, che sono nazionali, dall’altro di rafforzare il quadro normativo per rendere più facile confiscare i beni sequestrati. Più nel dettaglio, l’inclusione della violazione dellenella lista dei reati Ue permetterà di fissare uno standard comune di base, rendendo più facile indagare, perseguire e punire la violazione delle, che è ungrave, in tutti gli Stati membri nello stesso modo. I reati inclusi saranno, per esempio, agire ...

