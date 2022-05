Ultime Notizie – Ruby ter, pm Milano chiede condanna a 6 anni per Berlusconi e 5 per Karima (Di mercoledì 25 maggio 2022) La procura di Milano ha chiesto 28 condanne, comprese quelle di Silvio Berlusconi (6 anni) e Karima ‘Ruby’ El Mahroug (5 anni), nel processo Ruby ter. Tra le richieste c’è quella di condannare la senatrice Maria Rosaria Rossi, a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza, 2 anni la richiesta invece per il giornalista Carlo Rossella. Chieste condanne fino a 5 anni per una ventina di ragazze, ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio sarebbe stato comprato dall’ex premier. Chiesti 6 anni e 6 mesi per Luca Risso, ex compagno di Ruby. L’unica assoluzione riguarda l’imputato Luca Pedrini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) La procura diha chiesto 28 condanne, comprese quelle di Silvio(6) e’ El Mahroug (5), nel processoter. Tra le richieste c’è quella dire la senatrice Maria Rosaria Rossi, a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza, 2la richiesta invece per il giornalista Carlo Rossella. Chieste condanne fino a 5per una ventina di ragazze, ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio sarebbe stato comprato dall’ex premier. Chiesti 6e 6 mesi per Luca Risso, ex compagno di. L’unica assoluzione riguarda l’imputato Luca Pedrini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

