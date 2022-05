TUTTOSPORT – Il Napoli cede Koulibaly: lo vuole Allegri alle Juve per il dopo Chiellini, missione di Cherubini (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il calciomercato può rappresenta un vicolo intricato di tentazioni, sia per i giocatori in entrata che in uscita. Occasioni economiche da cogliere, investimenti tecnici in cui i sentimenti dovrebbero stare fuori. Ma il cuore a volte va ascoltato ed il Napoli potrebbe farlo per Koulibaly che piace alla Juve, una cessione che farebbe insorgere il popolo azzurro. La storia recente insegna che le trattative di mercato tra Juve e Napoli si possono concludere positivamente, vedi il passaggio di Higuain in maglia bianconera. Ma certo la cessione di Koulibaly, sarebbe qualcosa di ancora peggiore per il pubblico napoletano. Koulibaly, la Juve sfida PSG e Chelsea Il nome del difensore senegalese in chiave bianconera viene rilanciato da ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il calciomercato può rappresenta un vicolo intricato di tentazioni, sia per i giocatori in entrata che in uscita. Occasioni economiche da cogliere, investimenti tecnici in cui i sentimenti dovrebbero stare fuori. Ma il cuore a volte va ascoltato ed ilpotrebbe farlo perche piace alla, una cessione che farebbe insorgere il popolo azzurro. La storia recente insegna che le trattative di mercato trasi possono concludere positivamente, vedi il passaggio di Higuain in maglia bianconera. Ma certo la cessione di, sarebbe qualcosa di ancora peggiore per il pubblico napoletano., lasfida PSG e Chelsea Il nome del difensore senegalese in chiave bianconera viene rilanciato da ...

