Summer Boiler Cup: la challenge su TikTok che fa body shaming sulle ragazze in sovrappeso – Il video (Di mercoledì 25 maggio 2022) È a metà tra un meme e una challenge, come spesso succede su TikTok. Nelle ultime settimane sta prendendo piede sulla piattaforma la Boiler Summer Cup: una sfida da fare con un gruppo di ragazzi in cui vince chi riesce a baciare più ragazze sovrappeso, tendenzialmente in discoteca. Cercando gli hashtag collegati a questa tendenza si può vedere come TikTok sia già intervenuta per cancellare molti dei video originali. La maggior parte di quelli rimasti sono video di commento, in cui dei creator condannano questa moda. Eppure qualcosa c'è ancora. Nelle clip rimaste si possono vedere video di ragazze sovrappeso mentre ballano. Filmate senza il loro consenso, vengono pubblicate ed esibite ...

