Strage in Texas, si aggrava il bilancio. Biden e Obama: "Basta, è tempo di agire" (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'America sotto shock per la Strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'America sotto shock per laalla scuola elementare di Uvalde, in. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 ...

Advertising

fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : 'Sono stanco, dobbiamo agire' sulle armi. Lo afferma Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scu… - fanpage : La Robb Elementary School è situata in un quartiere povero di Uvalde, in #Texas. L’84% dei suoi studenti vive in co… - HojohClo : RT @mazzettam: Sparatoria e strage in una scuola elementare del #Texas, a #Uvlade Un maestro e 14 bambini uccisi da un diciottenne. Ucciso… - 93427ad0e1494f6 : RT @beretta_g: Strage di #Uvalde. Il governatore repubblicano del #Texas, Abbott, nel 2021 ha consentito a tutti possedere e portare per st… -