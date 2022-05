Strage in scuola elementare del Texas, uccise 21 persone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bagno di sangue in una scuola elementare del Texas. Un ragazzo di 18 anni apre il fuoco e uccide 21 persone, di cui 19 bambini e due adulti. Si tratta una delle peggiori stragi della storia d'America ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bagno di sangue in unadel. Un ragazzo di 18 anni apre il fuoco e uccide 21, di cui 19 bambini e due adulti. Si tratta una delle peggiori stragi della storia d'America ...

Advertising

fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - ilpost : La strage nella scuola elementare in Texas - Agenzia_Ansa : 'Sono stanco, dobbiamo agire' sulle armi. Lo afferma Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scu… - DavidinoDadde : Un altra strage negli Stati Uniti, in #Texas un ragazzo di 18 anni spara dentro una scuola elementare e uccide 19 b… - BeatriceBella16 : RT @mmorphine_: Gli USA sono quel paese dove lottare contro l’aborto è di vitale importanza perché I FETI SONO BAMBINI ma allo stesso tempo… -