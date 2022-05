QD-OLED contro White OLED | ecco cosa cambia davvero in termini di volume colore nei nostri primi test

Advertising

Digital_Day : Abbiamo misurato e confrontato il volume colore dell'OLED con quello della nuova tecnologia QD-OLED e c'è un chiaro… -

Il Sole 24 ORE

... l'otturatore meccanico permette raffiche di 15 scatti per secondoi 23/30 assicurati di ...di punti) anche qui può essere orientato e non mancano né il mirino elettronico (da 2.36M di dota ...... diverse funzionalità sono state implementate nel suo schermoa basso costo. Lo schermo ha una tecnologia di attenuazione della corrente continua (DC dimming), che vail settore che, ... Acer porta SpatialLab il 3D stereoscopico nei notebook per il gaming. Tutte le novità Switch OLED, invece, è nuovissima e di conseguenza non si trovano ... Il display è più grande di quello della versione precedente (7 pollici contro i 6,2 originali), pur mantenendo le stesse ...La serie ACER Predator Triton 300 SE si aggiorna ai processori Intel Core di dodicesima generazione e si arricchisce con un modello da 16 pollici con schermo da 240 Hz. La serie ACER Predator Triton ...